Поляки вновь подняли истребители из-за полёта российского Ил-20 над Балтикой

Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о поднятии в воздух истребителей национальных ВВС в связи с активностью российского самолёта Ил-20 в акватории Балтийского моря. При этом министр подчеркнул, что воздушные границы Польши нарушены не были.

Воздушное судно было зафиксировано в 56 километрах к северо-западу от города Кошалин. Представитель польского военного ведомства Януш Сеймей подчеркнул, что граница воздушного пространства страны при этом нарушена не была.

Это уже второй подобный эпизод за последние дни. Накануне польские истребители поднимались на перехват российского самолёта Ил-20, следовавшего над нейтральными водами Балтийского моря с выключенным транспондером в 60 километрах к северо-западу от города Леба. Воздушное пространство страны нарушено не было.