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4 августа, 15:46

Поляки вновь подняли истребители из-за полёта российского Ил-20 над Балтикой

Обложка © Максим Кузовков/ТАСС

Обложка © Максим Кузовков/ТАСС

Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о поднятии в воздух истребителей национальных ВВС в связи с активностью российского самолёта Ил-20 в акватории Балтийского моря. При этом министр подчеркнул, что воздушные границы Польши нарушены не были.

Воздушное судно было зафиксировано в 56 километрах к северо-западу от города Кошалин. Представитель польского военного ведомства Януш Сеймей подчеркнул, что граница воздушного пространства страны при этом нарушена не была.

Шумел Камыш, летел Ил-20: В Польше затревожились из-за российского самолёта-разведчика
Шумел Камыш, летел Ил-20: В Польше затревожились из-за российского самолёта-разведчика

Это уже второй подобный эпизод за последние дни. Накануне польские истребители поднимались на перехват российского самолёта Ил-20, следовавшего над нейтральными водами Балтийского моря с выключенным транспондером в 60 километрах к северо-западу от города Леба. Воздушное пространство страны нарушено не было.

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Юлия Сафиулина
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