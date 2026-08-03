Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Польские истребители поднялись в воздух из-за российского самолёта Ил-20, летевшего над Балтийским морем. При этом воздушное пространство республики нарушено не было.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что дежурная пара приблизилась к борту примерно в 60 километрах к северо-западу от города Леба.

«В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолётов перехватила российский разведывательный самолёт Ил-20», — написал глава ведомства в соцсети X.

По его словам, воздушное судно находилось в международном пространстве. Польскую границу оно не пересекало. Косиняк-Камыш утверждает, что Ил-20 летел без согласованного плана и с выключенным транспондером. Других подробностей сопровождения он не привёл.

Минобороны России неоднократно подчёркивало, что полёты российской авиации над нейтральными водами проходят в соответствии с международными правилами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными бортами.

31 июля Life.ru сообщал о похожем случае над Балтикой. Тогда польские F-16 подняли из-за Ил-20, находившегося примерно в 40 километрах от Колобжега. В Варшаве также признали, что российский самолёт летел над нейтральными водами и не пересекал государственную границу.