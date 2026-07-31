Переполох у границ: Поляки подняли в небо F-16 из-за российского самолёта над Балтикой

Польские истребители F-16 поднимались в воздух из-за российского военного самолёта Ил-20 над нейтральными водами Балтики. О подробностях инцидента рассказал руководитель оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш.

Пара F-16 взлетела до полудня. Объектом внимания пилотов стал самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20, находившийся примерно в 40 километрах к северу от города Колобжег.

Глава Минобороны охарактеризовал произошедшее как «перехват российского самолёта над Балтийским морем». При этом чиновник сделал важное уточнение: заход в суверенную зону республики зафиксирован не был. Нарушения отсутствовали, подчеркнул министр.

Ранее российское военное ведомство неоднократно поясняло правила нахождения своей авиации над нейтральными водами. Все манёвры выполняются без отклонений от международных норм, пересечения воздушных трасс и опасных сближений с летательными аппаратами других государств.

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot-A) — советский/российский турбовинтовой самолёт комплексной радиоэлектронной, фото- и радиотехнической разведки, созданный в ОКБ Ильюшина на базе пассажирского лайнера Ил-18. Первый полёт опытной машины состоялся в 1968 году, а на вооружение комплекс был принят в 1969 году. Оснащённый бортовым радиолокатором бокового обзора «Игла», фотоаппаратами перспективной съёмки и станцией детальной радиотехнической разведки, Ил-20 предназначен для ведения наблюдения за линией фронта и стратегическими объектами в тылу противника. Характерной внешней особенностью машины является наличие подфюзеляжной гондолы с антенной РЛС и боковых обтекателей. Самолёт активно использовался в Афганистане и Сирии.