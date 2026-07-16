Российские Су-30 и Ил-20 заставили поляков трижды поднимать истребители

Дежурная пара истребителей ВВС Польши поднялась в воздух в третий раз за последние трое суток, чтобы сопроводить российские самолеты Су-30 и Ил-20 над акваторией Балтийского моря. По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в соцсети X, воздушное пространство нарушено не было.

Истребители сопровождали российский Ил-20 определённое время, после чего вернулись на свои позиции.

Сопровождение российского борта продолжили шведские самолеты, добавил министр. По данным российского Минобороны, все полёты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Life.ru сообщал, что польские военные подняли в воздух истребители после появления российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем 14 июля. Российский борт находился примерно в 30 километрах от побережья Польши. Полёт проходил в международном воздушном пространстве, то есть границу страны самолёт не пересекал.