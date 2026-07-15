Французские истребители Rafale могут столкнуться с серьёзными ограничениями, если будут задействованы на Украине против российской авиации. Такую оценку приводит Military Watch Magazine.

Авторы материала сравнили возможности французского самолёта с российским истребителем пятого поколения Су-57. По мнению издания, именно это противостояние может оказаться для Rafale наиболее сложным.

MWM отмечает, что Су-57 сочетает малую заметность с более крупным планером. Это позволяет разместить мощный радар, увеличить запас топлива и нести более тяжёлое вооружение.

При этом публикация носит оценочный характер. О возможных сроках передачи Rafale Киеву или их непосредственном участии в боевых действиях в материале не сообщается.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО расширяют военное производство, чтобы продолжать поставки оружия Украине. По его словам, эта политика направлена на дальнейшую поддержку Киева.