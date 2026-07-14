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14 июля, 12:40

Российский Ил-20 над Балтикой заставил истребители взмыть с авиабаз в Польше

Обложка © Wikipedia / Papas Dos from Moscow

Обложка © Wikipedia / Papas Dos from Moscow

Польские военные подняли в воздух истребители после появления российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По утверждению глав МО, российский борт находился примерно в 30 километрах от побережья Польши. Полёт проходил в международном воздушном пространстве, то есть границу страны самолёт не пересекал. О каких-либо опасных сближениях или иных происшествиях не сообщается.

Какие именно истребители привлекли к операции и сколько времени они сопровождали Ил-20, глава польского военного ведомства не уточнил.

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Андрей Бражников
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