Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

Польша подняла в воздух дежурные истребители и вертолёт ВВС из-за, как утверждается, активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооружённых сил страны.

«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в заявлении. В операции участвуют как польские силы, так и авиация союзников.

Также командование сообщило о приведении в максимальную боевую готовность систем ПВО и радиолокационной разведки. В Варшаве заявили, что были мобилизованы все необходимые силы и ресурсы.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия наносит массированные удары по территории Украины с помощью около 250 беспилотников «Герань-2». Основные цели — склады с БПЛА, ракетным вооружением ПВО, боеприпасами и другие военные объекты. Атакам подвергаются Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре Одессы.