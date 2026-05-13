Сроки освобождения всего Донбасса напрямую зависят от конкретных действий Армии России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение ВСУ из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.

При этом, по мнению аналитика, многое зависит от того, на какие шаги пойдёт Москва: она может действовать спокойно, постепенно экономя силы и ресурсы. Однако европейская финансовая помощь Киеву свидетельствует о желании Брюсселя затянуть конфликт как минимум ещё на полтора года.

«Если мы, к примеру, применим тактическое ядерное оружие, то я думаю, что всё может закончиться гораздо быстрее», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО может завершиться в любой момент. По его словам, ключевым условием для этого является принятие решение Владимиром Зеленским.