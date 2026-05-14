Шумел Камыш, летел Ил-20: В Польше затревожились из-за российского самолёта-разведчика
ВВС Польши перехватили российский самолёт Ил-20 над Балтийским морем
Российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20. Обложка © Х / Władysław Kosiniak-Kamysz
Истребители Военно-воздушных сил Польши перехватили российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.
Он утверждает, что самолёт летел без включённого транспондера и назвал такие действия «агрессивными» и потенциально опасными для гражданской авиации. По его словам, это «очередная провокация», на которую польские пилоты отреагировали оперативно.
«Это ещё одно агрессивное действие Российской Федерации и испытание наших систем ПВО. Полёты без включённых транспондеров могут представлять угрозу для других воздушных судов», — написал Камыш.
При этом в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши подчеркнули, что Ил-20 не нарушал воздушных границ страны. После сопровождения польские истребители вернулись на свои аэродромы.
Ранее Польша поднимала в воздух дежурные истребители и вертолёт ВВС из-за, как утверждают в оперативном командовании родов вооружённых сил страны, активности России на Украине. В Варшаве заявили, что были мобилизованы все необходимые силы и ресурсы.
