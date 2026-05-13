Президент Польши потребовал от НАТО жёсткого сигнала из-за конфликта на Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что российская спецоперация на Украине стала прямым вызовом евроатлантическому порядку безопасности. Его слова приводит The Guardian.

По мнению польского лидера, происходящее на Украине нельзя считать отдельным региональным конфликтом. Он считает, что речь идёт о проверке всей системы безопасности НАТО и его союзников.

«Мы предупреждали, что ревизионизм России не является временным; мы предупреждали, что имперское мышление вернулось в Европу и что сдерживание не может существовать только на бумаге. Сегодня никто не может сказать, что его не предупреждали», — заявил Навроцкий.

В связи с этим президент Польши призвал НАТО на предстоящем саммите в Анкаре показать готовность к защите союзников. По его словам, альянс должен дать понять, что будет защищать «каждый сантиметр территории союзников».

Заявление Навроцкого прозвучало на фоне более жёсткой риторики внутри НАТО. Ранее глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал Россию «угрозой номер один». Он также заявил, что НАТО будет развивать собственные военные возможности, поскольку, по его оценке, «российская военная машина» продолжит расти. Помимо России, среди угроз для блока он назвал террористические группировки.