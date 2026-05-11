Предоставление странами НАТО своего воздушного пространства украинским беспилотникам для ударов по территории России может расцениваться как объявление войны Москве. Об этом пишет InfoBRICS.

Автор материала считает, что такая ситуация подтверждает предупреждения России о прямом вовлечении НАТО в конфликт. По версии издания, возможны два сценария. Первый — Киев направляет свой персонал в Прибалтику и Финляндию, после чего беспилотники запускаются уже оттуда.

Второй вариант — дроны стартуют с территории Украины и летят в сторону России через Польшу и другие страны НАТО. В таком случае, как утверждает автор, речь может идти о вовлечении Варшавы, Хельсинки и прибалтийских государств в эскалацию. В InfoBRICS считают, что предоставление воздушного пространства, территории, логистики и другой поддержки одной из сторон конфликта фактически означает прямое участие в атаках.

Автор материала также предупреждает, что терпение Москвы рано или поздно может иссякнуть, после чего Россия ответит на подобные действия.

С конца марта украинские беспилотники уже не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. На этом фоне Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролёта дронов, атакующих российскую территорию. В Таллине отрицали, что давали Киеву такое разрешение. Позже власти Эстонии потребовали от Украины исключить подобные инциденты в будущем. Похожую позицию заняла и Финляндия, где также находили беспилотники недалеко от границы с Россией. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур RR призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики.