«Война за влияние»: На Западе началась грызня за деньги на европейское оружие

ЕС и НАТО борются за право контролировать милитаризацию Европы, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников. По их словам, «ведётся война за влияние в сфере оборонной промышленности» — кто будет управлять наращиванием производства и как это скажется на оснащённости армий объединения.

Одной из тем споров является будущее использование американского оружия. По словам исследователя Института по изучению вопросов безопасности ЕС Джузеппе Спатафора, ЕС хочет развивать собственное производство, однако в Североатлантическом альянсе настаивают на массовом использовании продукции, импортированной из Штатов.

Газета пишет, что отношение нынешней американской администрации к Европе, в том числе в части претензий президента Дональда Трампа на Гренландию, ещё больше убедило ЕС в необходимости достигнуть стратегической автономии в военном производстве.

