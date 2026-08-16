«Тридцать тысяч за голову»: Иран объявил награду за каждого убитого американского военного

Иранские военные объявили денежное вознаграждение за каждого убитого или взятого в плен американского военнослужащего. Соответствующее заявление сделал командующий армией Исламской Республики Амир Хатами, чьи слова передаёт гостелерадиокомпания IRIB.

По его словам, сумма выплаты составит 30 тысяч долларов или 5 миллиардов иранских туманов. Хатами уточнил, что решение принято на фоне большого числа обращений от желающих участвовать в так называемом финансовом джихаде. Женщинам, которые сумеют выполнить задачу, пообещали выплатить вознаграждение в двойном размере.

Кроме того, иранская армия готова выкупить оружие, использованное при ликвидации американских солдат, по цене, вдвое превышающей рыночную. Взамен сданного арсенала военные пообещали выдавать новое вооружение.

Ранее адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование США, в ходе визита в Израиль предложил возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре. На прошлой неделе американский военачальник провёл встречу с высшим командованием ЦАХАЛ. В рамках переговоров он высказался за нанесение ударов по объектам, связанным с газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслями Ирана.