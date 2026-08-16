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16 августа, 16:08

«Тридцать тысяч за голову»: Иран объявил награду за каждого убитого американского военного

Иран выплатит $30 тысяч за каждого убитого или пленного американского военного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /alleks19760526

Иранские военные объявили денежное вознаграждение за каждого убитого или взятого в плен американского военнослужащего. Соответствующее заявление сделал командующий армией Исламской Республики Амир Хатами, чьи слова передаёт гостелерадиокомпания IRIB.

По его словам, сумма выплаты составит 30 тысяч долларов или 5 миллиардов иранских туманов. Хатами уточнил, что решение принято на фоне большого числа обращений от желающих участвовать в так называемом финансовом джихаде. Женщинам, которые сумеют выполнить задачу, пообещали выплатить вознаграждение в двойном размере.

Кроме того, иранская армия готова выкупить оружие, использованное при ликвидации американских солдат, по цене, вдвое превышающей рыночную. Взамен сданного арсенала военные пообещали выдавать новое вооружение.

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Ранее адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование США, в ходе визита в Израиль предложил возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре. На прошлой неделе американский военачальник провёл встречу с высшим командованием ЦАХАЛ. В рамках переговоров он высказался за нанесение ударов по объектам, связанным с газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслями Ирана.

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Юлия Сафиулина
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