В США призвали возобновить удары по Ирану вместе с Израилем

Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время недавнего визита в Израиль призвал к возобновлению совместных ударов по инфраструктуре Ирана. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

По информации телеканала, на прошлой неделе американский военачальник встретился с высшим командованием ЦАХАЛ. В ходе переговоров он предложил вновь наносить удары по иранским объектам, в том числе связанным с газовой, нефтяной и электроэнергетической сферами.

Купер, как утверждается, заявил израильским генералам, что атаки на инфраструктуру Ирана могут существенно изменить ситуацию и вынудить Тегеран пересмотреть позицию на переговорах.

Американский адмирал также сообщил, что США могут прийти к выводу о необходимости возобновления боевых действий против Ирана. В таком случае, по его словам, Вашингтону потребуется содействие Израиля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп дал понять, что не собирается доверять Тегерану даже на фоне продолжающегося диалога вокруг иранского вопроса. Президент США заявил журналистам, что представители Ирана неоднократно его обманывали.