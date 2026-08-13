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13 августа, 15:33

Трамп начал закрытое совещание с разведкой по ситуации вокруг Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начал закрытое совещание с представителями американской разведки на фоне переговоров об урегулировании конфликта с Ираном. О встрече свидетельствует опубликованное Белым домом расписание главы США.

Заседание началось в 18:00 по московскому времени. Подробности повестки и состав участников администрация американского лидера не раскрывала.

На обсуждение отвели около трёх часов: следующее публичное мероприятие Трампа — подписание указов — запланировано на 21:00 мск. Позднее он должен провести ещё одно совещание, посвящённое вопросам внутренней политики.

Встреча проходит на фоне попыток Вашингтона и Тегерана согласовать условия новой сделки, которая должна окончательно завершить конфликт. Одной из центральных тем переговоров остаётся безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По сообщениям СМИ, Иран и Оман договорились обеспечить бесплатный проход судов через пролив на 60 дней. При этом детали соглашения и условия дальнейшего управления маршрутом пока публично не представлены.

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Отметим, что накануне Дональд Трамп объявил о полном контроле ВМС США над Ормузским проливом, назвав морскую блокаду «стальной стеной». По его словам, у Ирана не осталось ни флота, ни авиации, солдаты сидят без жалованья, а КСИР разгромлен и отступает. Экономика республики разрушена, инфляция достигла 300 процентов, и Тегеран больше не является «задирой» Ближнего Востока. Тем временем Минфин США прогнозирует, что цены на нефть в этом году вырастут на 6%.

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Юрий Лысенко
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