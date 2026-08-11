Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2026 год до $86,81 за баррель

Министерство энергетики США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год на 6% — до $86,81 за баррель с $81,91. Об этом говорится в отчёте Управления энергетической информации (EIA).

В ведомстве отметили, что сокращение поставок через Ормузский пролив снизит мировые запасы нефти в ближайшие месяцы и сохранит цены на уровне первых недель августа. Ожидается, что средняя цена Brent в третьем квартале 2026 года составит около $85 за баррель.

По мере восстановления запасов и возвращения большей части добычи к началу 2027 года, цена постепенно снизится — в среднем до $69 за баррель в 2027 году. Прогноз на 2027 год — $69,39 за баррель.

Ранее стало известно, что в июле США впервые с 1985 года полностью отказались от импорта саудовской нефти — за целый месяц не было поставлено ни одного барреля. Спад оказался впечатляющим: ещё в апреле американские НПЗ закупали у Эр-Рияда более 600 тысяч баррелей в сутки. Причиной называют логистические трудности в Ормузском проливе.