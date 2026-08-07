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7 августа, 11:25

Саудовская нефть исчезла из поставок в США впервые за 40 лет

Bloomberg: Импорт саудовской нефти в США в июле упал до нуля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

США в июле полностью прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии — впервые за целый месяц с 1985 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные данные американских властей.

Падение оказалось резким: ещё в апреле нефтеперерабатывающие предприятия США ежедневно закупали у Эр-Рияда более 600 тысяч баррелей сырья. Причиной перестройки поставок агентство называет проблемы с судоходством в Ормузском проливе на фоне ближневосточного конфликта. Американские НПЗ начали заменять саудовскую нефть лёгкими сортами, добываемыми внутри страны.

Одним из основных выгодоприобретателей стала Венесуэла. В июле она поставляла в США около 600 тысяч баррелей в сутки, хотя в начале года объём находился на уровне примерно 100 тысяч.

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В конце июля спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что нефтяной экспорт с Ближнего Востока прекратится, если Иран лишится возможности продавать сырьё. Безопасность региональной инфраструктуры он увязал с безопасностью Ирана и добавил, что обстановка в проливе не вернётся к довоенному состоянию, пока там присутствует американская армия.

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Юрий Лысенко
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