Индия подстраховалась — количество стран-поставщиков нефти выросло до 41

Индия увеличила число стран — поставщиков сырой нефти с 27 до 41, чтобы снизить зависимость от отдельных рынков и маршрутов. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на Министерство нефти и природного газа страны.

Одновременно Нью-Дели расширил географию закупок сжиженного природного газа. Если раньше СПГ поступал из шести государств, теперь их уже 15. По словам государственного министра нефти и природного газа Суреша Гопи, такая стратегия позволяет легче переживать перебои с поставками и резкие колебания цен на мировом рынке.

Ведомство постоянно оценивает энергетические риски на фоне геополитической нестабильности. Эта работа ведётся совместно с государственными нефтегазовыми компаниями и другими участниками отрасли.

При этом Россия по-прежнему остаётся крупнейшим поставщиком сырья для Индии. Российские поставки помогают стране компенсировать проблемы с маршрутами через Ормузский пролив и меньше зависеть от более дорогих альтернатив. В пятёрку главных экспортёров также входят ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия и Венесуэла.

Похожая перестройка поставок идёт и в Китае: крупнейший в мире нефтепереработчик Sinopec нарастил закупки российской нефти, чтобы компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока. На июль и август компания приобрела до 40 партий ESPO объёмом до 320 тысяч баррелей в сутки.