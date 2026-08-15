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15 августа, 18:34

«Никто не победит»: Bloomberg дал мрачный прогноз по войне США и Ирана

Bloomberg: США и Иран не видят путей к завершению войны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вашингтон и Тегеран оказались заперты в «замкнутом круге» вражды, длящейся уже полвека. Как отмечает Bloomberg, конфликт перешёл в фазу перманентного противостояния, где вспышки напряженности сменяют друг друга, не принося победы ни одной из сторон. Аналитики агентства скептически оценивают шансы на мир: фундаментальные противоречия между странами настолько велики, что даже за столом переговоров сторонам вряд ли удастся найти долгосрочное решение.

«Иран и США оказались в ловушке войны, в которой ни одна из сторон не знает, как победить», — говорится в материале.

Согласно экспертным оценкам, наиболее вероятным развитием событий является сохранение конфликта низкой интенсивности, сопровождающегося эпизодическими краткосрочными перемириями и возобновлением активных боевых действий. Сохраняются риски повторного блокирования Ормузского пролива. На текущий момент устойчивые механизмы для комплексного урегулирования ситуации отсутствуют.

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Ранее президент США Дональд Трамп провёл закрытое совещание с разведкой по ситуации вокруг Ирана. На обсуждение отвели около трёх часов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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