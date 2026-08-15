Иран заставил Пентагон менять ПВО: США захотели мобильные радары по примеру российских С-300

США намерены разработать новое поколение мобильных радаров для противоракетной обороны после того, как война с Ираном показала уязвимость нынешних станций перед ракетными и беспилотными атаками. Агентство по противоракетной обороне США разместило на официальном портале SAM.gov предварительное уведомление о проекте FBM Radar Next, пишет Military Watch Magazine.

Новая система должна прийти на смену AN/TPY-2 — радару, который используется, в том числе, вместе с комплексами THAAD. Хотя нынешняя станция размещается на прицепах и формально может перевозиться по дорогам, быстро менять позицию она не способна. В Пентагоне считают, что статичные и малоподвижные РЛС становятся слишком лёгкой целью для современных средств поражения.

Будущий комплекс планируют сделать значительно более манёвренным. Согласно требованиям американского ведомства, оборудование должно перевозиться военно-транспортными самолётами C-17 и наземной техникой, разворачиваться за несколько часов, а покидать позицию — за считаные минуты. Предусматриваются также дистанционное управление и сокращение числа военнослужащих непосредственно возле радара.

Разработчики рассматривают и вариант распределённой системы из нескольких антенных модулей. Такая схема позволит разнести элементы комплекса по разным точкам, увеличить зону наблюдения и сохранить работоспособность даже при поражении части оборудования. В запросе на 2027 финансовый год Агентство ПРО рассчитывает получить финансирование на создание двух опытных образцов нового поколения.

Military Watch Magazine связывает ускорение проекта с опытом противостояния с Ираном. Во время боевых действий Тегеран целенаправленно атаковал американские и союзные радиолокационные объекты на Ближнем Востоке. По данным западных СМИ, как минимум один AN/TPY-2 был уничтожен в Иордании, ещё несколько станций могли попасть под удары в других странах региона.

Издание обращает внимание, что требование к быстрой смене позиции приближает концепцию американской системы к подходу, давно применяемому в российских семействах С-300 и С-400, где радиолокационные средства размещаются на мобильных шасси и могут перемещаться вместе с остальными элементами комплекса.

В июле иранские силы вновь атаковали радары американских комплексов Patriot на базах в Кувейте. По данным иранской стороны, беспилотники ударили по радиолокационной системе ПВО, а ещё одной целью стал радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.