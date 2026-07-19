Иран поразил склады и радары Patriot на базах США в Кувейте

Вооружённые силы Ирана атаковали две американские военные базы на территории Кувейта. По удар попали системы ЗРК Patriot и склад с оружием. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Представители иранской армии заявили о проведении двух ударов возмездия. Беспилотники поразили склад с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри. Также дроны атаковали радиолокационную систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Целью стал и радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.

Американские журналисты ранее писали о последствиях атак на объекты США в Иордании. Удары повредили американские вертолёты. Десятки военнослужащих получили ранения. За последние пять дней иранские силы четыре раза атаковали позиции армии США в этой стране. Наиболее серьёзный инцидент произошел на восточной базе. Там базировались вертолёты Black Hawk.