NYT: При атаках Ирана на Иорданию повреждены вертолёты США

Иранские удары по американским военным объектам в Иордании привели к повреждению вертолётов США и ранениям десятков военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, масштаб атак указывает на то, что Тегеран не только располагает значительным ракетным арсеналом, но и смог частично преодолеть систему американской противовоздушной обороны.

За последние пять дней Иран четыре раза наносил удары по позициям Вооружённых сил США в Иордании. Один из наиболее серьёзных эпизодов произошёл на базе на востоке страны, где находились вертолёты Black Hawk. Как утверждают источники NYT, значительное количество этих машин получило повреждения. Всего в результате атак, по данным газеты, были ранены как минимум 29 американских военнослужащих, ещё двое погибли.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал гибель двух американских военных после атак Ирана по объектам США в Иордании. Президент заявил, что произошедшее стало «очень печальным» событием и произошло «во имя страны». В Пентагоне после инцидента заявили, что гибель военнослужащих лишь усилила решимость Вашингтона продолжать атаки.