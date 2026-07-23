Иран атаковал американскую военную базу в Кувейте, уничтожив систему ПВО Patriot

Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot в результате атаки на американский военный объект в Кувейте. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале Press TV.

Согласно сообщению КСИР, атаке подверглась авиабаза Али-аль-Салем. Помимо установки ПВО, там удалось поразить крупный военный склад и ангар с дронами MQ-9. Кроме того, под огонь попали точки базирования американских военных и два вертолётных укрытия в лагере «Аль-Адири».

В Тегеране при этом категорически отвергли обвинения в посягательстве на суверенитет Кувейта. Иранская сторона выдвинула версию о том, что упомянутые объекты фактически находятся под полной юрисдикцией Вашингтона, и даже министр обороны этой арабской страны не способен попасть туда без разрешения американского командования.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР нанесли массированные ракетные и беспилотные удары по военной инфраструктуре США в Бахрейне и Кувейте. Иранские военные объявили о проведении 24-й волны операции «Наср-2». В результате атаки в Бахрейне были полностью разрушены американская радиолокационная станция в Мухарраке и система ПВО Patriot в Риффе. Одновременно с этим удары пришлись по нескольким военным объектам в Кувейте. Ракеты уничтожили радар раннего предупреждения AN/FPS-117 и противоракетную оборону, а также вывели из строя систему спутниковой связи на авиабазе Ахмад Аль-Джабер.