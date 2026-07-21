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21 июля, 02:17

Иран атаковал радары и системы ПВО США в Бахрейне и Кувейте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Иранские военные уничтожили объекты американской военной инфраструктуры в Бахрейне и Кувейте. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о проведении 24-й волны операции «Наср-2».

Военные нанесли одновременные удары ракетами и беспилотниками. В результате атаки иранцы полностью разрушили американскую радиолокационную станцию в Мухарраке и систему ПВО Patriot в Риффе.

Иранские силы также атаковали несколько военных объектов в Кувейте. Ракеты уничтожили американский радар раннего предупреждения и радарную систему противоракетной обороны. Под удар попал радар AN/FPS-117 и система ПВО Patriot. Военные также вывели из строя систему спутниковой связи на авиабазе Ахмад Аль-Джабер. Кроме того, иранцы уничтожили ещё и ангар для американских дронов MQ9 на авиабазе Али ас-Салем.

Пентагон отчитался о завершении новой волны атак по объектам Ирана
Пентагон отчитался о завершении новой волны атак по объектам Ирана

КСИР также сообщал о подрыве двух танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив. По данным иранских военных, два судна-нарушителя выбрали опасный маршрут в южной части акватории.

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Лия Мурадьян
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