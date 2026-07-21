Пентагон отчитался о завершении новой волны атак по объектам Ирана

Американские военные закончили новую серию атак по территории Ирана. Отчёт опубликовало Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) на платформе X.

«Вооружённые силы США нанесли удары по иранским центрам военного управления, объектам морской инфраструктуры, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО», — указали военные.

Представители командования также отметили стабильную работу международного морского коридора. По их данным, с начала мая военные обеспечили безопасный проход около 900 торговых судов, которые перевезли около 450 миллионов баррелей сырой нефти.

Этой же ночью иранские военные нанесли ответный удар по американским установкам реактивных систем залпового огня HIMARS. Комплексы находятся на базе Арифджан в Кувейте. Для атаки Тегеран применил ракеты класса «земля-земля».