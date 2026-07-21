Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 01:47

Пентагон отчитался о завершении новой волны атак по объектам Ирана

Обложка © centcom.mil

Обложка © centcom.mil

Американские военные закончили новую серию атак по территории Ирана. Отчёт опубликовало Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) на платформе X.

«Вооружённые силы США нанесли удары по иранским центрам военного управления, объектам морской инфраструктуры, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО», — указали военные.

Представители командования также отметили стабильную работу международного морского коридора. По их данным, с начала мая военные обеспечили безопасный проход около 900 торговых судов, которые перевезли около 450 миллионов баррелей сырой нефти.

Трамп пообещал заставить Иран «сильно переплатить» за гибель солдат США
Трамп пообещал заставить Иран «сильно переплатить» за гибель солдат США

Этой же ночью иранские военные нанесли ответный удар по американским установкам реактивных систем залпового огня HIMARS. Комплексы находятся на базе Арифджан в Кувейте. Для атаки Тегеран применил ракеты класса «земля-земля».

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar