Трамп пообещал заставить Иран «сильно переплатить» за гибель солдат США

Иран будет нести серьёзные потери за гибель каждого американского солдата. Такую позицию обозначил президент США Дональд Трамп. Американский лидер разместил соответствующую запись в своей социальной сети Truth Social.

«Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно переплачивать за это», — написал хозяин Белого дома.

Трамп также добавил, что передал эту директиву военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооружённых силах.