Трамп пообещал заставить Иран «сильно переплатить» за гибель солдат США
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Иран будет нести серьёзные потери за гибель каждого американского солдата. Такую позицию обозначил президент США Дональд Трамп. Американский лидер разместил соответствующую запись в своей социальной сети Truth Social.
«Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно переплачивать за это», — написал хозяин Белого дома.
Трамп также добавил, что передал эту директиву военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооружённых силах.
В конфликте с Ираном уже погибли 17 американских военных. Последней подтверждённой жертвой стал военнослужащий на севере Ирака. Этот боец погиб 18 июля при обезвреживании неразорвавшегося иранского боеприпаса. Пентагон ранее сообщал, что всего в ходе кампании против Ирана пострадали 427 американских военнослужащих.
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