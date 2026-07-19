Американский военный погиб в Ираке при подрыве иранского боеприпаса

В Ираке погиб американский военный. Инцидент произошёл во время контролируемого подрыва боеприпаса от сбитого иранского беспилотника. Всё случилось 18 июля. Об этом заявило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

Ранее иранские силы нанесли удары по американским объектам в Иордании. В результате этих атак погибли двое военных США. Ещё один человек пропал без вести. Четверо солдат попали в госпиталь. Затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две военные базы США в Кувейте. Беспилотные аппараты поразили склад боеприпасов сухопутных войск, также удар пришёлся на радиолокационную систему зенитного ракетного комплекса Patriot. Иранские военные назвали эти действия двойным ударом возмездия.