Пентагон: В боях с Ираном пострадали 427 американских военных

Число американских военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий против Ирана, достигло 427. Показатель вырос после возобновления ударов и ответных атак. Об этом сообщил Пентагон.

Больше всего раненых зафиксировали в сухопутных войсках США — 287 человек. В военно-морских силах пострадали 68 военнослужащих.

В военно-воздушных силах ранения получили 53 человека. Ещё 19 пострадавших служат в Корпусе морской пехоты.

Число раненых увеличилось на фоне нового витка конфликта. США возобновили удары по территории Ирана в ночь на 8 июля, после чего Тегеран начал ответные действия.

Ранее сообщалось, что Иран может перейти от ответных ударов к наступательным действиям. Военный советник верховного лидера республики Мохсен Резаи заявил, что это произойдёт, если США продолжат атаки в ближайшие два-три дня. Советник также допустил расширение географии иранских атак. По его словам, под удар могут попасть американские базы не только в зоне нынешнего конфликта, но и за её пределами. Новый этап противостояния начался после серии американских ударов, которые Вашингтон связал с нападением на торговое судно в Ормузском проливе.