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17 июля, 21:40

Пентагон: В боях с Ираном пострадали 427 американских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GBJSTOCK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GBJSTOCK

Число американских военнослужащих, пострадавших в ходе боевых действий против Ирана, достигло 427. Показатель вырос после возобновления ударов и ответных атак. Об этом сообщил Пентагон.

Больше всего раненых зафиксировали в сухопутных войсках США — 287 человек. В военно-морских силах пострадали 68 военнослужащих.

В военно-воздушных силах ранения получили 53 человека. Ещё 19 пострадавших служат в Корпусе морской пехоты.

Число раненых увеличилось на фоне нового витка конфликта. США возобновили удары по территории Ирана в ночь на 8 июля, после чего Тегеран начал ответные действия.

США начали новую серию ударов по Ирану, атаки проводятся уже седьмую ночь подряд
США начали новую серию ударов по Ирану, атаки проводятся уже седьмую ночь подряд

Ранее сообщалось, что Иран может перейти от ответных ударов к наступательным действиям. Военный советник верховного лидера республики Мохсен Резаи заявил, что это произойдёт, если США продолжат атаки в ближайшие два-три дня. Советник также допустил расширение географии иранских атак. По его словам, под удар могут попасть американские базы не только в зоне нынешнего конфликта, но и за её пределами. Новый этап противостояния начался после серии американских ударов, которые Вашингтон связал с нападением на торговое судно в Ормузском проливе.

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Антон Голыбин
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