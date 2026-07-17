Иран грозится перейти к наступательным действиям, если США продолжат атаки

Иран перейдёт к наступательным действиям, если США продолжат атаки на республику в ближайшие два-три дня. Тегеран также может расширить географию ответных ударов. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

По его словам, сейчас иранские вооружённые силы придерживаются тактики сдерживания и отвечают на действия американской стороны. Продолжение ударов США приведёт к смене характера операции.

«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трёх дней, Вооружённые силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения», — сказал Резаи.

Советник иранского лидера уточнил, что в таком случае целями станут не только американские базы в зоне конфликта. Иранские силы смогут атаковать объекты США и за её пределами.

Новый виток противостояния начался 8 июля. Тогда американские военные впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по Ирану. США объяснили свои действия нападением на торговое судно в Ормузском проливе.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах Ближнего Востока. Взрывы прогремели на базе Аль-Удейд в Катаре и на объекте США в Иордании. В Кувейте зафиксировали пожар недалеко от границы с Ираком. Агентство Tasnim также сообщало об ударе по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией. Баллистические ракеты также атаковали лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне, где размещены американские военные. Официальных сведений о погибших, пострадавших и масштабах разрушений не поступало.