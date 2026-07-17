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17 июля, 20:28

США начали новую серию ударов по Ирану, атаки проводятся уже седьмую ночь подряд

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нанесении очередной серии ударов по Ирану. Операция прошла в 22:00 по мск. Атаки проводятся уже седьмую ночь подряд.

«Сегодня в 15:00 по восточному времени CENTCOM нанёс серию ударов по Ирану — уже седьмую ночь подряд. Эти удары направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении.

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Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран перейдёт к наступательным действиям, если США продолжат атаки на республику в ближайшие два-три дня. Тегеран также может расширить географию ответных ударов. По его словам, сейчас иранские вооружённые силы придерживаются тактики сдерживания и отвечают на действия американской стороны. Продолжение ударов США приведёт к смене характера операции.

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Тимур Хингеев
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