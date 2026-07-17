Axios: США направят в Израиль десятки самолётов-заправщиков

США готовятся перебросить в Израиль ещё несколько десятков военных самолётов-заправщиков на фоне обсуждения возможного расширения операции против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Вопрос обсуждался после совещания в Белом доме, где президенту Дональду Трампу представили новые варианты военных действий. Окончательное решение пока не принято, однако, как утверждают источники, в Вашингтоне допускают более масштабную кампанию, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива. Один из рассматриваемых сценариев предполагает усиление давления на Тегеран, чтобы добиться открытия судоходства через пролив и согласия Ирана на американские требования по ядерной программе.

Если планы будут реализованы, число американских самолётов-заправщиков в Израиле вновь приблизится к показателям начала конфликта. Сейчас около тридцати таких машин находятся в аэропорту Бен-Гурион, ещё примерно столько же — на авиабазе Рамон. В Пентагоне считают гражданский аэропорт под Тель-Авивом наиболее безопасной площадкой, поскольку другие объекты региона сильнее подвержены риску возможных иранских ударов.

Планы по размещению американской авиации в Израиле вызвали разногласия. Во время конфликта большое количество военных самолётов в аэропорту Бен-Гурион не создавало проблем, так как гражданское авиасообщение было ограничено. Однако после открытия воздушного пространства, особенно в разгар сезона отпусков, новая военная техника может привести к массовым отменам рейсов.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп разозлился на публичные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной передачи Турции американских истребителей F-35. Он счёл подобные заявления вмешательством в дела, которые касаются только Вашингтона. По его словам, Нетаньяху «не вправе» влиять на такие решения. В начале июля израильский премьер предупредил, что поставка F-35 Турции может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке.