Стало известно, сколько солдат США погибли в войне с Ираном

Число американских военнослужащих, погибших во время конфликта с Ираном, достигло 17. Такие данные приводит Associated Press.

Последней подтверждённой жертвой стал боец, находившийся на севере Ирака. Он погиб 18 июля при обезвреживании неразорвавшегося боеприпаса. Снаряд ранее нёс иранский дрон-камикадзе. Военнослужащего смертельно ранило во время контролируемого подрыва, уточнили в Центральном командовании ВС США.

«Общее число погибших достигло 17», — говорится в сообщении.

Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о завершении противостояния в ночь на 18 июня. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля, возобновились спустя три недели.

Ранее Пентагон сообщал, что общее число американских военных, пострадавших в ходе кампании против Ирана, достигло 427. В статистику вошли раненые и получившие другие травмы участники операции.