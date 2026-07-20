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20 июля, 10:43

Стало известно, сколько солдат США погибли в войне с Ираном

Число погибших военных США в конфликте с Ираном выросло до 17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Число американских военнослужащих, погибших во время конфликта с Ираном, достигло 17. Такие данные приводит Associated Press.

Последней подтверждённой жертвой стал боец, находившийся на севере Ирака. Он погиб 18 июля при обезвреживании неразорвавшегося боеприпаса. Снаряд ранее нёс иранский дрон-камикадзе. Военнослужащего смертельно ранило во время контролируемого подрыва, уточнили в Центральном командовании ВС США.

«Общее число погибших достигло 17», — говорится в сообщении.

Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о завершении противостояния в ночь на 18 июня. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля, возобновились спустя три недели.

Два солдата армии США погибли и один пропал при ударах Ирана по Иордании
Два солдата армии США погибли и один пропал при ударах Ирана по Иордании

Ранее Пентагон сообщал, что общее число американских военных, пострадавших в ходе кампании против Ирана, достигло 427. В статистику вошли раненые и получившие другие травмы участники операции.

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Полина Никифорова
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