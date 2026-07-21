КСИР заявил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о подрыве двух танкеров. Суда пытались пересечь Ормузский пролив. По данным военных, два судна-нарушителя выбрали опасный маршрут в южной части морской артерии. В результате взрывов танкеры не смогли двигаться дальше.

«До тех пор, пока злонамеренные действия США в регионе не прекратятся, данный маршрут не будет безопасным для транспортировки химических удобрений и даже одной капли нефти или газа», — приводит заявление КСИР агентство IRNA.

Сейчас спасательные службы вывозят экипажи пострадавших судов из опасной зоны.

Параллельно Пентагон завершил новую серию атак по иранским объектам. Американские военные атаковали центры военного управления Ирана. Ракетные удары также затронули морскую инфраструктуру, пусковые установки и системы противовоздушной обороны.