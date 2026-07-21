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Регион
21 июля, 02:03

КСИР заявил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о подрыве двух танкеров. Суда пытались пересечь Ормузский пролив. По данным военных, два судна-нарушителя выбрали опасный маршрут в южной части морской артерии. В результате взрывов танкеры не смогли двигаться дальше.

«До тех пор, пока злонамеренные действия США в регионе не прекратятся, данный маршрут не будет безопасным для транспортировки химических удобрений и даже одной капли нефти или газа», — приводит заявление КСИР агентство IRNA.

Сейчас спасательные службы вывозят экипажи пострадавших судов из опасной зоны.

Иран атаковал американские системы HIMARS на базе в Кувейте
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Параллельно Пентагон завершил новую серию атак по иранским объектам. Американские военные атаковали центры военного управления Ирана. Ракетные удары также затронули морскую инфраструктуру, пусковые установки и системы противовоздушной обороны.

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Лия Мурадьян
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