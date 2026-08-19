Трамп меняет тактику: Вашингтон вместо переговоров решил «задушить» Иран

США решили изменить подход к противостоянию с Ираном и вместо скорого военного удара сделать ставку на долгосрочное экономическое давление. Вашингтон сообщил союзникам о переходе к стратегии постепенного ослабления Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, ранее в Белом доме рассматривали вариант более быстрого силового давления на Иран. Однако теперь американская администрация намерена использовать санкции и ограничения, чтобы добиться нужного результата без немедленной военной операции.

«Официальные лица Белого дома сообщили политическим союзникам, что они меняют стратегию: переходят от «удара по Ирану как можно скорее» к тому, чтобы со временем «задушить его», – говорится в сообщении CNN.

В рамках нового курса США уже готовят очередной пакет санкций против Тегерана. Кроме того, Вашингтон планирует сохранить ограничения на работу иранских портов.

Американские власти также следят за возможным соглашением Ирана и Омана по регулированию судоходства в Ормузском проливе. В Белом доме опасаются, что такой договор может усилить влияние Тегерана на один из важнейших мировых транспортных маршрутов. По информации CNN, часть американских чиновников считает, что Оман во время переговоров занял позицию, близкую к Ирану, а не выступил полностью нейтральным посредником.

Ранее Life.ru писал, что отношения Ирана с соседними странами осложнились после серии ракетных атак и ответных мер в регионе. Некоторые государства, включая ОАЭ, начали ограничивать торговые и финансовые операции с Тегераном, объясняя решения угрозами для безопасности.