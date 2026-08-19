ОАЭ приостановили торговлю с Ираном из-за ракетной атаки

ОАЭ приостановили торговые, коммерческие и финансовые операции с Ираном на фоне ракетной атаки. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

В ведомстве объяснили этот шаг необходимостью реагировать на ситуацию, которая, по оценке Абу-Даби, угрожает региональной и международной безопасности.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило о запуске из Ирана двух баллистических ракет. По данным ведомства, одна из них упала за пределами территориальных вод страны, вторая — в пределах ее территориальных вод. В министерстве заявили, что целью атаки было морское судоходство.

Решение Абу-Даби принято на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг Ормузского пролива и неоднократных инцидентов с судами. Ранее сообщалось, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив практически остановилось после атак на суда нефтяной компании ОАЭ ADNOC.