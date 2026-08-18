Одиссея Трампа: Нападение на Иран стало очередной «вечной войной» США

Война с Ираном всё больше напоминает очередную «вечную войну», из которой США сложно выйти без серьёзных потерь, считает заведующий кафедрой международного права РГСУ, профессор Юрий Жданов. По его оценке, Дональд Трамп повторяет ошибки американских лидеров, втягивавших страну в затяжные конфликты без понятной стратегии выхода.

Такой сценарий уже разворачивался во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Первоначальный расчёт на быстрое достижение целей в Иране также не сработал, военная кампания продолжается уже более полугода и грозит дальнейшей эскалацией.

На этом фоне в США усиливаются антивоенные настроения. Символичное совпадение авторы увидели и в выходе «Одиссеи» Кристофера Нолана, где главный герой показан не столько героем, сколько человеком, чьи поступки приносят окружающим тяжёлые потери.

«Критики тут же назвали фильм антивоенной драмой, а в самом Одиссее заподозрили Трампа», — отметил доктор юридических наук в беседе с сайтом MK.ru.

В результате иранская кампания рискует стать для американского лидера ещё одной версией бесконечного конфликта, который начинался с обещаний быстрого результата, но превратился в политический и военный тупик, резюмировал специалист.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Ирана поднять белый флаг капитуляции. Американский лидер подтвердил, что США ведут тайные переговоры с КСИР, но не назвал сроков, в которые ожидает от ИРИ выполнения своего требования.