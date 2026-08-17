Трамп потребовал у Ирана поднять белый флаг

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран должен «поднять белый флаг капитуляции». В интервью Fox News он подтвердил, что США ведут тайные переговоры с Корпусом стражей исламской революции.

По словам президента США, главная цель — чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие. Он не стал называть сроки желаемой капитуляции Тегерана и сказал, что не торопится.

«Они должны поднять белый флаг капитуляции», — заявил глава Белого дома.

Трамп также пригрозил Оману военными действиями, если та страна помешает переговорам с Ираном. При этом он заявил, что не будет вмешиваться в выборы в Израиле, но может поддержать кого-то из кандидатов. Хозяин Белого дома считает, что Тель-Авиву не стоит наносить удары по Газе. Президент заверил, что у США есть хорошие отношения с ХАМАС. На вопрос о расходовании американских боеприпасов он ответил, что их использовано «сущие пустяки» и у Вашингтона много оружия.

«То, что мы использовали, — это сущие пустяки. У нас много оружия среднего класса», — добавил Трамп.

Ранее страны Персидского залива выразили недовольство политикой США на фоне затяжного конфликта с Ираном. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн обеспокоены действиями администрации Трампа. Некоторые из них уже обсуждают, стоит ли дальше размещать у себя крупные американские военные базы. Главная претензия — у Вашингтона нет понятного плана по завершению войны.