Киев молчит после атаки на иранское судно: Тегеран ждёт денег за погибшего и раненого

Украина до сих пор не перечислила Ирану компенсацию за военное нападение на торговое судно в Каспийском море. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, вопрос возмещения ущерба остаётся на повестке двусторонних отношений.

«На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплат пострадавшим в результате инцидента», — подчеркнул Джалали.

Посол добавил, что Тегеран и Киев сейчас ведут переговоры о возмещении стоимости повреждённого судна, и выразил надежду, что диалог принесёт результаты.

Напомним, инцидент произошёл 25 июля. Как ранее сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, Украина совершила военное нападение на торговое судно ИРИ в акватории Каспийского моря. В результате атаки один член экипажа погиб, ещё один моряк получил ранения.