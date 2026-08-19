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18 августа, 23:58

Киев молчит после атаки на иранское судно: Тегеран ждёт денег за погибшего и раненого

Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за удар по иранскому судну

Обложка © magnific

Обложка © magnific

Украина до сих пор не перечислила Ирану компенсацию за военное нападение на торговое судно в Каспийском море. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, вопрос возмещения ущерба остаётся на повестке двусторонних отношений.

«На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплат пострадавшим в результате инцидента», — подчеркнул Джалали.

Посол добавил, что Тегеран и Киев сейчас ведут переговоры о возмещении стоимости повреждённого судна, и выразил надежду, что диалог принесёт результаты.

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Напомним, инцидент произошёл 25 июля. Как ранее сообщило иранское внешнеполитическое ведомство, Украина совершила военное нападение на торговое судно ИРИ в акватории Каспийского моря. В результате атаки один член экипажа погиб, ещё один моряк получил ранения.

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Артём Гапоненко
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