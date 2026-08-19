Советник главкома КСИР Мохаммад Реза Нагди раскрыл цели США в Иране

США стремились достигнуть в Иране двух целей. Прежде всего они хотели свергнуть правительство ИРИ, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди.

Кроме того, США планировали поделить Иран. Однако американцы потерпели фиаско, подчеркнул высокопоставленный военный.

«Весь мир видел, что та цель, ради которой США и сионистский режим атаковали Иран, та цель, которой, по их заявлениям, они хотели добиться, не была достигнута вовсе», — отметил собеседник RT.

Ранее в эфире иранского государственного телеканала устроили сбор денег на вознаграждение за голову Дональда Трампа. Ведущая предложила зрителям сообщать, какую сумму они готовы внести в качестве награды человеку, который убьёт президента США.