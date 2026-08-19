На иранском ТВ устроили сбор денег на убийство Трампа

В эфире иранского государственного телеканала устроили сбор денег на вознаграждение за убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Институт исследования СМИ Ближнего Востока (MEMRI), опубликовавший фрагмент передачи.

По данным организации, ведущая Марьям Гасеми предложила зрителям сообщать, какую сумму они готовы внести в качестве награды человеку, который убьёт американского лидера.

Во время эфира зрители пообещали предоставить 81 млн иранских туманов. Сама Гасеми предложила добавить ещё 19 млн туманов, чтобы общая сумма достигла 100 млн.

Ведущая также выразила надежду, что однажды сможет сообщить в эфире новость о смерти Трампа. MEMRI утверждает, что передача вышла 15 августа на иранском государственном телеканале IRIB Quran. Опубликованная организацией запись сопровождается английским переводом выступления ведущей.

Таким образом, за 10 минут телеканал собрал 100 млн туманов, или чуть более $530 по приведённому MEMRI курсу. Независимого подтверждения фактической передачи этих денег в опубликованных материалах нет.

Ранее сообщалось, что Трампа могли тайно вывезти из Анкары из-за угрозы иранского покушения. При возвращении с саммита НАТО республиканец был вынужден сменить Boeing 747-8 на более старую версию Air Force One. Причиной стали данные американской разведки о готовящемся покушении со стороны группировок, связанных с Ираном.

Тем временем СМИ узнали, что Вашингтон решил скорректировать стратегию в отношении Ирана и вместо скорого военного удара сделать ставку на длительное экономическое давление. Как утверждают журналисты, со ссылкой на американских чиновников, администрация США сообщила союзникам о намерении постепенно ослаблять Тегеран с помощью санкций и других ограничений.