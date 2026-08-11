Трампа могли тайно вывезти из Анкары на военном самолёте, обманув прессу

По сведениям газеты Washington Post, полученным от американского должностного лица, спецслужбы Соединённых Штатов могли организовать в столице Турции тайную операцию, в рамках которой президент США Дональд Трамп был переправлен с президентского борта на военный самолёт с помощью продуктового грузовика. Все эти меры предпринимались в связи с поступившей информацией о возможном покушении со стороны Ирана.

Как утверждала газета New York Times, возвращаясь с саммита НАТО, республиканец был вынужден сменить Boeing 747-8 на более старую версию Air Force One. Причиной стали данные американской разведки о готовящемся покушении со стороны группировок, связанных с Ираном. Издание также отметило, что сам американский лидер допускал возможность покушения, поскольку считал себя для Тегерана «целью номер один».

«В Анкаре Трамп поднялся на борт старого двухпалубного самолёта Air Force One на глазах у телекамер. Однако уже через несколько минут его тайно переправили на меньший самолёт — C-32A ВВС США — с помощью аэропортового продуктового грузовика, обычно используемого для погрузки бортового питания и других припасов перед полётом», — утверждает WP.

Операция была организована американскими спецслужбами с соблюдением строжайшей секретности. О ней не проинформировали журналистов пула, а также нескольких сотрудников администрации, сопровождавших президента на основном «борту номер один» и полагавших, что глава государства находится вместе с ними на этом воздушном судне. Во время полёта прессу попросили опустить шторки иллюминаторов.

Трамп вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом совершал перелёт на самолёте C-32A с отключенными транспондерами и под незаметным военным позывным Reach 18. После посадки на авиабазе Милденхолл в Великобритании президент перешёл на основной самолёт и появился перед журналистами по внешнему трапу, благодаря чему у репортёров сложилось впечатление, что он не покидал борт на протяжении всего полёта.

Ранее проиранская коалиция «Исламское сопротивление в Ираке» пообещала выплатить 10 миллионов долларов тому, кто убьёт Дональда Трампа. Своё решение боевики объяснили местью за смерть командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также заместителя руководителя иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.