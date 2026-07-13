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12 июля, 23:22

Трампа спасли от покушения на саммите НАТО в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре смертельной угрозы – на этот раз покушение планировалось во время его визита на саммит НАТО в Анкаре. Источники израильского 12-го канала утверждают, что спецслужбы смогли перехватить переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался план убийства президента.

По информации СМИ, западная разведка заблаговременно предупредила Белый дом о возможной атаке, а Израиль отдельно уведомил американские власти о намерениях Ирана. Спецслужбы пришли к выводу, что визит Трампа в Турцию могли использовать как уникальную возможность для расправы над главой США.

«В Иране его поездку якобы считали шансом нанести удар по президенту», – говорится в сообщении источников.

В связи с этим Трамп вынужден был покинуть саммит не на новом борте, а на старом Air Force One, поднявшись на борт раньше обычного, чтобы избежать фотосъёмки и лишнего внимания журналистов.

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Сотрудники служб безопасности на месте тщательно проверяли все маршруты и объекты, которые мог использовать потенциальный атакующий. По информации источников, президент пригрозил беспрецедентным по мощности ударом по Ирану в случае своей гибели или попытки покушения.

Ранее Life.ru писал, что ФБР остановило атаку дронов на Белый дом в день рождения Дональда Трампа. Заговорщики планировали использовать толпу зрителей UFC для штурма резиденции, но спецслужбы сумели перехватить их мессенджеры и предотвратить трагедию. Из участников заговора задержаны пять человек, расследование продолжается.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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