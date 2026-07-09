Трамп сменил самолёт ради показа нового Boeing военным Британии

Президент США Дональд Трамп раскрыл причину неожиданной смены борта во время возвращения из Турции. Американский лидер заявил, что пересадка не была связана с опасениями за безопасность, а стала возможностью показать новый самолёт военнослужащим Великобритании.

Журналисты спросили Трампа, не были ли причиной смены воздушного судна какие-либо угрозы. Президент ответил отрицательно и объяснил, что хотел воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать новый Boeing.

«Нет, почему бы они были», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных опасениях.

По словам главы Белого дома, он специально пересел на новый самолёт во время остановки на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании. До этого Трамп вылетел из Анкары на привычном борту номер один.

Речь идёт о Boeing 747-8, который в 2025 году подарила США королевская семья Катара. Стоимость самолёта оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал себя главной целью для уничтожения со стороны Ирана. Американский лидер заявил, что считает себя ключевой мишенью Тегерана и рассказал об этом журналистам после завершения саммита НАТО.