Трамп заявил, что мог бы стать величайшим коммунистом и сравнил себя с Лениным

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о коммунизме, сравнив свои возможные политические способности с лидерами прошлого. Американский лидер допустил, что при желании мог бы добиться больших успехов в продвижении коммунистических идей.

Во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Турции Трамп заявил, что смог бы стать одним из лучших коммунистов в мире. По его словам, такая идеология может легко находить поддержку среди людей, поскольку её продвижение связано с простыми и понятными обещаниями.

Американский президент также отметил, что определённые тенденции к усилению подобных идей можно заметить и внутри Соединённых Штатов. При этом Трамп подчеркнул, что в случае выбора такого пути мог бы войти в историю наравне с Владимиром Лениным.

«Я был бы величайшим коммунистом в мире. Я мог бы стать наравне с Лениным», – заявил глава Белого дома, говоря о своих политических возможностях.

Трамп сравнил себя с Лениным. Видео © X / Rapid Response 47

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал себя главной целью для уничтожения со стороны Ирана. Американский лидер заявил, что считает себя ключевой мишенью Тегерана и рассказал об этом журналистам после завершения саммита НАТО.