Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 23:21

Трамп заявил, что мог бы стать величайшим коммунистом и сравнил себя с Лениным

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve AI

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о коммунизме, сравнив свои возможные политические способности с лидерами прошлого. Американский лидер допустил, что при желании мог бы добиться больших успехов в продвижении коммунистических идей.

Во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Турции Трамп заявил, что смог бы стать одним из лучших коммунистов в мире. По его словам, такая идеология может легко находить поддержку среди людей, поскольку её продвижение связано с простыми и понятными обещаниями.

Американский президент также отметил, что определённые тенденции к усилению подобных идей можно заметить и внутри Соединённых Штатов. При этом Трамп подчеркнул, что в случае выбора такого пути мог бы войти в историю наравне с Владимиром Лениным.

«Я был бы величайшим коммунистом в мире. Я мог бы стать наравне с Лениным», – заявил глава Белого дома, говоря о своих политических возможностях.

Трамп сравнил себя с Лениным. Видео © X / Rapid Response 47

Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за атаки на суда в Ормузе
Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за атаки на суда в Ормузе

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал себя главной целью для уничтожения со стороны Ирана. Американский лидер заявил, что считает себя ключевой мишенью Тегерана и рассказал об этом журналистам после завершения саммита НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar