«Послание для Европы»: В атаке Ирана на базу США увидели угрозу расширить зону конфликта

Удар Ирана по американской базе в Иордании в прошлом месяце должен был стать предупреждением не только для США, но и для европейских стран. Об этом сообщили источники Financial Times, близкие к иранскому руководству.

Собеседники издания назвали эту атаку самым точным дальним ударом, который Исламская Республика проводила до сих пор. По их оценке, операция продемонстрировала способность Тегерана поражать цели на значительном расстоянии.

«Это также было посланием Европе: она может оказаться под ракетными ударами, поэтому должна понимать, на чьей стороне ей следует быть в этой войне», — заявил один из источников FT.

По данным газеты, иранская сторона рассматривает возможность ударов по американским военным объектам в Юго-Восточной Европе в случае дальнейшей эскалации со стороны Вашингтона. Среди потенциальных целей собеседники FT упомянули объекты в Болгарии и на Кипре. Источник также предупредил, что атака европейских государств на иранскую инфраструктуру, по его мнению, способна вывести противостояние за пределы Ближнего Востока.

«Очень большая ошибка, например удар по нашей инфраструктуре, может вывести войну за пределы региона и довести её до Европы», — сказал собеседник издания.

Напомним, удар Ирана по американской базе «Муваффак Салти» в Иордании был нанесён 21 июля. Как написала газета Wall Street Journal, атака затронула сразу несколько объектов на территории. Один из ударов пришёлся по жилому блоку с военнослужащими. Всего была зафиксирована серия из трёх обстрелов.