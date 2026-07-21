Пока военные спали: Раскрыты детали атаки Ирана на базу США в Иордании

Иранская атака на американскую авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании затронула несколько объектов на территории. По данным The Wall Street Journal, один из ударов пришёлся по жилому блоку с военнослужащими.

Ракетный обстрел базы проходил в три этапа. Первыми под удар попали тренажёрный зал и другие объекты инфраструктуры. Во время первой атаки обломки ракеты оказались в районе спортивного помещения. Система оповещения сработала вовремя, поэтому военнослужащие успели покинуть опасную зону и укрыться в защищённых сооружениях.

Через несколько часов на базе вновь объявили тревогу. Второй удар пришёлся по авиационному ангару, который в тот момент оказался пустым. Наиболее серьёзные последствия зафиксировали после третьего запуска. Ракета попала в жилой сектор, где находились американские военные, отдыхавшие после предыдущих тревог. Некоторым из них не удалось вовремя добраться до укрытий. В результате атаки погибли два военнослужащих. Ещё один военный, личность которого пока не раскрыта, числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось о нанесении ракетного удара Ирана по американской военной базе в Иордании. Атака позволила поразить ряд важных объектов на территории базы. Представители КСИР сообщили о поражении американского истребителя F-15, который, как утверждается, находился внутри ангара в момент удара.