Огонь по США: КСИР заявляет об уничтожении американской РЛС и истребителя в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступил с заявлением о нанесении ракетного удара по американской военной базе, расположенной на территории Иордании. Информацию об этом распространил телеканал Press TV со ссылкой на официальные данные ВКС КСИР.

Согласно публикации в Telegram-канале телеканала, иранская сторона утверждает, что в ходе атаки были достигнуты значительные цели. В сообщении говорится об уничтожении радиолокационной системы противоракетной обороны, а также о поражении истребителя F-15, который в момент удара находился в ангаре на территории базы.

На данный момент официальные представители США или властей Иордании не предоставили подтверждения факта атаки или данных об ущербе.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о подрыве двух танкеров. Суда пытались пересечь Ормузский пролив. По данным военных, два судна-нарушителя выбрали опасный маршрут в южной части морской артерии. В результате взрывов танкеры не смогли двигаться дальше.