Посредники предложили США и Ирану короткое перемирие для остановки эскалации

На фоне резкого обострения отношений между США и Ираном появилась попытка остановить дальнейшую эскалацию. Региональные посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Инициативу поддержали Катар, Египет, Пакистан и другие страны, которые пытаются добиться временной паузы в боевых действиях. Сейчас предложение изучают в администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, американские власти также призвали Израиль избегать действий, которые могут закрыть возможности для дипломатического решения. Возможное перемирие должно позволить прекратить удары, восстановить судоходство через Ормузский пролив и вернуться к обсуждению ранее подготовленного меморандума о взаимопонимании.

При этом окончательного решения ни Вашингтон, ни Тегеран пока не приняли. В ближайшие дни станет понятно, будет ли достигнута договорённость или конфликт перейдёт в новую фазу.

Axios отмечает, что США одновременно готовятся к разным сценариям развития событий. Американские военные уже усилили присутствие в регионе, направив туда дополнительные истребители и самолёты-заправщики. Израильские источники также сообщили о повышенной готовности ЦАХАЛ на фоне риска расширения конфликта. По оценкам экспертов, ближайшие дни могут стать ключевыми для определения дальнейшего хода противостояния.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пообещал жёсткий ответ Ирану в случае гибели американских военных. Президент США заявил, что Тегеран понесёт серьёзные последствия за каждого погибшего солдата США. Американский лидер сообщил, что передал соответствующие указания главе Пентагона и военному руководству страны. Военные Штатов наносят удары по Исламской Республике уже десять ночей подряд.