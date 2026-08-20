Новые боеголовки, точность и дальность: КСИР предупредил США о мощнейшем оружии

Иран подготовил более мощное вооружение на случай возобновления боевых действий с США. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби агентству Defa Press.

По его словам, арсенал Тегерана отличается от того, который применялся на предыдущем этапе противостояния. Изменения могут затронуть сразу несколько характеристик вооружений.

«Если война снова начнётся, то, безусловно, используемое нами оружие будет иным, и эта разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе», — сказал Мохеби.

Представитель КСИР добавил, что иранские военные ежедневно совершенствуют свои возможности. В стране продолжают разрабатывать более точные, разрушительные и технологичные образцы оружия.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения отношений Тегерана и Вашингтона. Американские власти перешли к усилению экономического давления на исламскую республику после предыдущего этапа вооружённого противостояния.

При этом возможность возвращения к силовому сценарию сохраняется. Иранская сторона даёт понять, что в случае новой фазы конфликта намерена задействовать уже модернизированный арсенал.

Накануне Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны и изоляции Ирана. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен перейти к наиболее жёсткой кампании давления после того, как Тегеран, по его версии, не воспользовался возможностью заключить соглашение.