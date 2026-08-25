Нетаньяху заявил о попытке Ирана убить его сына

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы пытался организовать убийство одного из его сыновей. Политик рассказал об этом в эфире израильской программы «Шева», однако не стал раскрывать подробности возможной угрозы.

По словам Нетаньяху, попытка атаки была направлена против одного из его детей. Отвечая на вопрос ведущих о наличии разведывательных данных, израильский премьер отказался комментировать детали.

«Иран нацелился на одного из моих сыновей. Иран пытался убить, убить одного из моих сыновей», — заявил Нетаньяху.

Премьер не уточнил, когда именно, по его данным, могла произойти попытка покушения, и кто мог стоять за подготовкой атаки. Также он не сообщил, какие меры безопасности были приняты после получения этой информации.

Ранее Иран заявил об изменении своей военной стратегии после последних конфликтов с США и Израилем. В Тегеране сообщили о переходе от преимущественно оборонительного подхода к более активной модели реагирования на угрозы. Иранские военные также заявили о подготовке новых возможностей с учётом опыта прошедших столкновений.